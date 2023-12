Il 2023 è stato l’anno del padel: boom in Toscana, ci sono 504 campi

Firenze, 31 dicembre 2023 – Con un aumento del 20% in un anno la Toscana conta, a fine 2023, ben 504 campi per il padel, di cui 166 indoor, al coperto, che permettono quindi di giocare anche con il cattivo tempo. Inoltre sono aumentate del 17% rispetto al 2022 le strutture sportive che si dedicano al padel: sono salite a 223 nella regione, ogni struttura ha una media di 2,3 campi da gioco per questa disciplina sportiva. È quanto risulta dai dati dell'Osservatorio MrPadelPaddle.com che periodicamente fotografa ritmi e tendenze di questo sport in Italia e nel mondo e che sono stati diffusi in vista della manifestazione B2b e B2c Padel Trend Expo alla Fiera di Milano (19-21 gennaio).

Secondo gli stessi dati riferiti alla Toscana è possibile giocare in 102 comuni, dove si trova almeno un club sportivo col padel. Secondo dati dello stesso Osservatorio in Italia sono circa 800.000 le persone che praticano regolarmente il padel e 1.500.000 coloro che lo approcciano in forma amatoriale e vi si può giocare in oltre 1.500 comuni.