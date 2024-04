Neve, oltre 50 centimetri all’Abetone. Fiocchi bianchi anche su Amiata e Pratomagno

Firenze, 23 aprile 2024 - "Nevica attualmente sui rilievi sopra i 900 metri, mezzi operativi in funzione sulle strade. Oltre 50 cm all'Abetone, Val di Luce e Doganaccia" sulla Montagna Pistoiese, "30 cm al Casone di Profecchia, Passo del Brattello e Zum Zeri.

Neve in Toscana, oltre 50 centimetri all'Abetone

Neve anche sull'Amiata e sul Pratomagno. Non sono segnalate al momento particolari criticità, quota neve in rialzo nelle prossime ore". Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. A causa delle nevicate che interessano la zona di Firenzuola (Firenze), la Città metropolitana di Firenze informa che squadre sono in azione sulla strada regionale 65 della Futa e sulla provinciale 116, nella frazione di Castro San Martino.