Neve in Toscana, ora si teme per le valanghe. Scatta l’allerta moderata

Firenze, 22 aprile 2024 – Le forti precipitazioni a carattere nevoso che si sono abbattute sui rilievi della Toscana fanno scattare l’allerta valanghe per la giornata di domani, martedì 23 aprile. Ad emetterla è stata la Regione Toscana e la comunicazione è arrivata attraverso il canale Telegram del presidente Eugenio Giani.

L’allerta valanghe è stata diramata per pericolo moderato su Alpi Apuane-Appenino Toscano Settentrionale ed è valido per la giornata di domani. “La stabilità del manto nevoso – si legge nella nota - è scarsa su alcuni punti (aree) per tutte le esposizioni al di sopra di 1100 metri: possibili valanghe di dimensioni medie”.

Le nevicate della scorsa notte e di oggi sono indicate a quote collinari; fino a 600 metri in Garfagnana, in generale sui 900 metri sulla dorsale appenninica. All’Abetone nelle scorse ore è caduta una trentina di centimetri. Domani, martedì, la quota neve salirà sui 1.100-1.200 metri ma le temperature scenderanno “su valori sensibilmente inferiori alle medie”, come si legge nel bollettino del Centro funzionale della Regione Toscana.

Gli ultimi dati disponibili riportano questa situazione riguardo alla neve: 38 centimetri rilevati alla stazione di Pietra Piccata (Pontremoli, Massa-Carrara), 37 centimetri alla stazione Trappola di Loro Ciuffenna (Arezzo), 31 cm all’Abetone, 27 al Casone di Profecchia in Garfagnana e 22 cm al Passo della Cisa.