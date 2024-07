Mosca olearia in Toscana, la mappa delle prime infestazioni. Tutte le province interessate

Firenze, 9 luglio 2024 – Attenzione alla mosca olearia, soprattutto nelle province di Livorno, Pisa, Grosseto, Firenze e Pistoia dove il rischio di attacchi alla pianta risulta elevato e alcuni oliveti presentano infatti infestazioni. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino fitosanitario di Agroambiente.info nel quale si osserva che, dai monitoraggi avviati nelle province della regione (eccetto Lucca e Massa, dove partiranno nelle prossime settimane), si rileva una partenza dell'ovodeposizione in alcuni casi anche sopra soglia. La situazione più movimentata è rilevata sulla costa, ma non mancano aree interne con infestazione. Se ci saranno temperature elevate, oltre i 35 gradi, per almeno una settimana, la situazione potrebbe migliorare.

Per chi ha scelto di applicare strategie antideponenti, repellenti, adulticida, e non lo avesse ancora effettuato - si legge nel bollettino - è fondamentale intervenire immediatamente con i prodotti e strumenti scelti, a questo punto anche nelle aree interne e nelle aree di minor pressione. E’ un consiglio valido per gli oliveti nelle aree con presenza di infestazione, ma anche nelle aree non ancora monitorate.

Sarà quindi opportuno, successivamente all'applicazione degli antideponenti, adulticida o repellenti, seguire attentamente l'evoluzione dell'infestazione e per chi è in agricoltura integrata sarà possibile impostare degli eventuali trattamenti con ovo-larvicida all’eventuale superamento della soglia di infestazione.

La mappa delle infestazioni da mosca olearia

Gli oliveti monitorati che presentano infestazione nella provincia di Firenze sono a Scandicci, in Castelpulci, a San Casciano Val di Pesa, in località La Romola, e a San Romolo a Lastra a Signa. A Pistoia si trovano nel versante sud di Montalbano, in particolare a Giugnano e Palagina (Lamporecchio), Montevettolini a Monsummano Terme e in località Casalguidi a Serravalle Pistoiese.

Sulla costa livornese oliveti che presentano infestazione sono in località Collemezzano e via del Terminone a Cecina, a Vada, in località via Campigliese a Bibbona e in località Lamentano a Castagneto Carducci. A Pisa infestazioni in Val di Cecina, in particolare a Casaglia e a Micciano. Infine a Grosseto risultano attive le infestazioni sulla fascia collinare (a Pianetti di Manciano e a Montorgiali di Scansano) e sulla fascia costiera (per esempio in zona Grosseto, Colle Lupo e al Borgo Carige a Capalbio).