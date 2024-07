Castiglion Fiorentino, il bollettino della mosca olearia

Arezzo, 9 luglio 2024 – Ha preso il via alcune settimane fa ed ora, il monitoraggio sulla mosca dell’Olivo entra nel viro.

“Le catture” - come si legge nel bollettino redatto ogni settimana dal tecnico della Coldiretti - “sono praticamente assenti. Non siamo ancora in una fase fenologica idonea per la riproduzione della mosca. Si ricorda, infatti, che l’eventuale attività di ovideposizione della femmina di Bractrocera oleae (mosca dell’olivo) inizia dalla fase fenologica di indurimento del nocciolo. Vista la fase fenologica ancora non recettiva all’attività di questo fitofago e l’assenza di catture, non sono necessari interventi contro questo fitofago”.

