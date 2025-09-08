«Mi piace questa idea di formare leader di pace», Jovanotti a Rondine

Arezzo, 8 settembre 2025 – «A me piace questa idea di formare leader di pace. È

una definizione meravigliosa: leader è il contrario di follower. Anche il leader è seguace di qualcosa: segue una visione interiore, una visione più grande di lui.

Bisogna cercare di essere leader della propria vita, incarnare una

visione positiva. E quello che si riesce a fare qui è proprio

questa costruzione di leader di pace». Così Jovanotti agli

studenti del quarto anno liceale di eccellenza di Rondine Cittadella

della pace (Arezzo), dove oggi si è recato in occasione della ripartenza delle elezioni. Lorenzo ha azionato la campanella della scuola che segna il ritorno sui banchi improvvisando un balletto sul suono della stessa, poi, dopo aver visitato le aule e parlato con il presidente di Rondine Franco Vaccari, si è intrattenuto con gli studenti.

Jovanotti è arrivato alla cittadella della pace di Rondine

con la moglie Francesca ei suoceri, ha stretto la mano al vescovo di Arezzo