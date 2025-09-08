La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
8 set 2025
REDAZIONE CRONACA
«Mi piace questa idea di formare leader di pace», Jovanotti a Rondine

Così Jovanotti agli studenti del quarto anno liceale di eccellenza di Rondine Cittadella della pace dove oggi si è recato in occasione della ripartenza delle elezioni

jovanotti

Arezzo, 8 settembre 2025 –  «A me piace questa idea di formare leader di pace. È

una definizione meravigliosa: leader è il contrario di follower. Anche il leader è seguace di qualcosa: segue una visione interiore, una visione più grande di lui.

Bisogna cercare di essere leader della propria vita, incarnare una

visione positiva. E quello che si riesce a fare qui è proprio

questa costruzione di leader di pace». Così Jovanotti agli

studenti del quarto anno liceale di eccellenza di Rondine Cittadella

della pace (Arezzo), dove oggi si è recato in occasione della ripartenza delle elezioni. Lorenzo ha azionato la campanella della scuola che segna il ritorno sui banchi improvvisando un balletto sul suono della stessa, poi, dopo aver visitato le aule e parlato con il presidente di Rondine Franco Vaccari, si è intrattenuto con gli studenti. 

Jovanotti è arrivato alla cittadella della pace di Rondine

con la moglie Francesca e i suoceri, ha stretto la mano al vescovo di Arezzo

Andrea Migliavacca, per poi immergersi nell'abbraccio dei ragazzi che lo hanno ascoltato su temi di età, soprattutto quello della pace. «Uscirete da qua e applicherete questa conoscenza» di leader di pace «in qualsiasi ambito- ha aggiunto parlando con gli studenti -. Il leader può fare qualsiasi lavoro, ma l'idea è che ha sviluppato una consapevolezza rispetto al proprio posto nel mondo. È un dono grandissimo che la vita vi sta facendo.» Jovanotti ha parlato poi dell'esperienza della figlia Teresa a Rondine e delle opportunità che questa le ha dato nel trovare poi il proprio lavoro e posto nel mondo. Un momento di grande emozione anche per il presidente di Rondine Franco Vaccari: «è la seconda volta che Jovanotti arriva qui - ha detto - ormai lo abbiamo fatto salire a bordo con l'ovazione dei ragazzi»

