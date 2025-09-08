La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
8 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e temporali

Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina

Arezzo, 8 settembre 2025 –  Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e temporali

Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull'arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a interessare anche le zone interne ei temporali potranno assumere carattere di forte intensità.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle ore 7 fino alla mezzanotte di domani, martedì 9, su gran parte del territorio regionale, ad esclusione dell'arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.

Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, al secondo del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

