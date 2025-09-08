La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
8 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Conclusa la terza edizione di “Pini da sfogliare”

Un'edizione di alto livello, che ha avuto come filo conduttore “tutti i colori della cronaca” e che ha portato a Castiglion Fiorentino firme prestigiose del giornalismo italiano

pini da sfogliare

Arezzo, 8 settembre 2025 –  La terza edizione di “Pini da sfogliare”

Si è conclusa venerdì 5 settembre la rassegna letteraria “Pini da sfogliare”, organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino e condotta dalla giornalista Simona Buracci. Un'edizione di alto livello, che ha avuto come filo conduttore “tutti i colori della cronaca” e che ha portato a Castiglion Fiorentino firme prestigiose del giornalismo italiano.

Dal racconto della guerra in Ucraina alle indagini sul caso di Garlasco, passando per il fenomeno Jannik Sinner, i protagonisti hanno affrontato i temi più attuali e di interesse pubblico. Tra loro, Giammarco Sicuro, inviato speciale Rai, che ha presentato i suoi volumi “Grano” e “In viaggio con Isa”; Gabriella Ambrosio, che nel suo libro sul delitto di Garlasco ha anticipato elementi oggi al centro delle cronache giudiziarie; Marco Mazzoni, profondo conoscitore di tennis e voce appassionata del successo di Sinner; e Stefano Corradino, giornalista di Rai News, che ha trasformato storie di cronaca in canzoni a sostegno di Emergency.

Il salotto letterario al Parco Presentini ha registrato una partecipazione attenta e calorosa, segno della qualità delle proposte e dell'interesse del pubblico. Gli ospiti, a loro volta, hanno apprezzato l'accoglienza e la bellezza di Castiglion Fiorentino, visitata prima di ogni incontro.

