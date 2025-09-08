Arezzo, 8 settembre 2025 – “In volo per il Meyer”: il cielo di Castiglion Fiorentino per i bambini dell'ospedale pediatrico

Sabato 13 e domenica 14 settembre l'Aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino ospita “In volo per il Meyer”, l'iniziativa che unisce la passione per l'aviazione alla solidarietà, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Meyer di Firenze a sostegno delle cure pediatriche. E così i piloti, da sempre paragonati a “eterni fanciulli”, proprio ai fanciulli vogliono dedicare questa iniziativa.

Due giornate per scoprire da vicino il mondo del volo, tra aerei, elicotteri ed esibizioni, con la partecipazione del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, del Centro Cinofilo della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago e dell'elisoccorso Pegaso.

Protagonista dell'iniziativa è l'Aviazione di Diporto e Sportiva italiana, che si fa ambasciatrice di un messaggio importante: il volo non è soltanto un'esperienza straordinaria da vivere, ma può diventare anche un gesto di solidarietà che unisce. Il volo si trasforma così in un aiuto concreto ai piccoli e alle loro famiglie.

"Insieme è tutto più facile. Insieme tutto è possibile".

Durante la giornata, i partecipanti potranno conoscere da vicino il mondo dell'aviazione sportiva: piloti, velivoli e appassionati racconteranno le loro esperienze. Pilotare richiede concentrazione, gestione dello stress, prontezza decisionale e lavoro di squadra: qualità che, unite alla passione, diventano strumento di aiuto per una causa nobile.