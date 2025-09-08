La Polizia di Stato emana 4 Daspo urbano, 3 Fogli di via ed altrettanti ammonimenti nei confronti di soggetti pericolosi

Arezzo, 8 settembre 2025 – La Polizia di Stato emana 4 Dacur, 3 Fogli di via ed altrettanti ammonimenti nei confronti di soggetti pericolosi.

Prosegue senza sosta l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità su Arezzo e provincia. Nel corso della scorsa settimana la Polizia di Stato ha emesso nr. 4 DACUR ( Daspo urbano ) nei confronti di quattro minorenni che nelle settimane scorse erano stati identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver messo in atto una rapina

ai danni di un soggetto nel sottopasso della locale stazione. Ai quattro minori è stata interdetta la zona della stazione per un anno.

Tre fogli di via di cui uno dal comune di Sansepolcro e due dal comune di Cortona hanno invece colpito rispettivamente uno straniero e due cittadini italiani. I soggetti destinatari della misura di prevenzione in argomento sono tutti noti alle Forze dell'Ordine per aver già commesso nel recente passato reati contro la persona ed il patrimonio.