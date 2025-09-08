La Polizia di Stato emana 4 Daspo urbano, 3 Fogli di via ed altrettanti ammonimenti nei confronti di soggetti pericolosi

Arezzo, 8 settembre 2025 – La Polizia di Stato emana 4 Dacur, 3 Fogli di via ed altrettanti ammonimenti nei confronti di soggetti pericolosi.
Prosegue senza sosta l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità su Arezzo e provincia. Nel corso della scorsa settimana la Polizia di Stato ha emesso nr. 4 DACUR ( Daspo urbano ) nei confronti di quattro minorenni che nelle settimane scorse erano stati identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver messo in atto una rapina
ai danni di un soggetto nel sottopasso della locale stazione. Ai quattro minori è stata interdetta la zona della stazione per un anno.
Tre fogli di via di cui uno dal comune di Sansepolcro e due dal comune di Cortona hanno invece colpito rispettivamente uno straniero e due cittadini italiani. I soggetti destinatari della misura di prevenzione in argomento sono tutti noti alle Forze dell'Ordine per aver già commesso nel recente passato reati contro la persona ed il patrimonio.
Sul versante del contrasto alia violenza di genere e domestica sono stati invece adottati tre ammonimenti ex art. 3 DL 93/2013 nei confronti di tre uomini che si sono evidenziati per condotte violente e minatorie in ambito domestico.