Il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto il nuovo Comandato Provinciale dei Carabinieri

Arezzo, 8 settembre 2025 – Il Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, ha ricevuto il Colonnello Pasquale D'Antonio, nuovo Comandato Provinciale dei Carabinieri.

Nel corso dell'incontro, che ha rappresentato l'occasione per una prima disamina delle principali caratteristiche e peculiarità del territorio provinciale, il Prefetto si è rivolto al colonnello D'Antonio i migliori auguri per il nuovo incarico, esprimendo anche la convinzione che l'Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre Forze di Polizia, continuerà a fornire un decisivo apporto per la tutela della sicurezza dell'intera comunità aretina.