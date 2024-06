Meteo Toscana, allerta gialla per temporali forti. Cosa è la Goccia Fredda e quanto durerà

Firenze, 22 giugno 2024 – Dopo il caldo che nei giorni scorsi ha accompagnato la presenza del pulviscolo sahariano sui cieli della Toscana, il meteo sembra destinato a cambiare bruscamente. Già nella giornata di oggi, sabato 22 giugno, le prime nubi hanno cominciato a fare capolino sulla nostra Regione, ma sarà soprattutto tra domani e dopodomani, domenica e lunedì, che arriveranno le piogge.

La colpa è di un'ansa depressionaria in transito sul centro Europa che porterà una sistema perturbato verso il nord Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano parlano di un graduale peggioramento già nel pomeriggio di oggi a partire da Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali in parziale estensione alle pianure occidentali del Piemonte. Nel corso della sera, una goccia fredda in avvicinamento sul nord Italia determinerà un ulteriore peggioramento con piogge e temporali al Nordovest, Alpi e alto Veneto; nottetempo maltempo tra Lombardia, Emilia, Trentino-Alto Adige, Liguria e Veneto con rischio nubifragi.

Nella giornata di domani, invece, la goccia fredda arriverà tra alto Tirreno e mar Ligure. Attesa una giornata con molte nubi, piogge e temporali sparsi. Temperature in ulteriore calo con valori che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Non sarà insomma la domenica ideale per chi ha scelto una gita al mare.

Allerta gialla in Toscana

La Sala operativa della Regione Toscana ha già emesso un’allerta gialla per la giornata di domani per rischio di temporali forti. Sarà valida dalle ore 8 fino alle 22 del 23 giugno. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, saranno localmente forti più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali. Possibili grandinate e colpi di vento.

Cosa è la goccia fredda e come si forma

Il termine goccia fredda è quello che in meteorologia viene chiamato ‘cut off’. Non si tratta di una goccia d’acqua, bensì di un nucleo di aria fredda. Si tratta di un contrasto di natura termodinamica, che viene a formarsi quando l’aria pesante, fredda e densa, in altitudine, sorvola l'aria più calda e leggera, quindi meno densa che è invece presente al suolo. La colonna d'aria viene destabilizzata innescando una turbolenza atmosferica che provoca moti verticali. Un fenomeno, quello della goccia fredda, che viene a verificarsi soprattutto nella stagione calda, o agli sgoccioli di questa, determinando lo sviluppo di temporali anche forti. I vortici di aria fredda hanno vita di solito breve, fintanto che la loro energia sarà sufficiente a sostenerli. Fenomeni di questo tipo si possono verificare anche durante l’inverno dando origine anche a fenomeni di carattere nevoso.

Quanto durerà il maltempo in Toscana?

Piogge e temporali sembrano destinati a perdurare anche nelle giornate di lunedì e martedì, mentre a partire da mercoledì 26 il vortice dovrebbe lentamente allontanarsi verso l’Est Europa per lasciare spazio al ritorno dell’anticiclone. Mercoledì potrebbero resistere ancora delle nubi sulla Toscana: da giovedì 27, invece, il tempo sembra destinato a migliorare e le temperature tenderanno ad aumentare.