Meteo, in Toscana cambia tutto: brusco stop al caldo. Si torna sotto i trenta gradi

Firenze, 21 giugno 2024 – Dopo una settimana di caldo intenso, con temperature quasi fino ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud, l'Italia e anche la nostra regione si preparano a un significativo cambiamento climatico. Oggi, le temperature stanno finalmente calando sotto i 30°C, segnando la fine della prima ondata di calore della stagione. Ecco il punto settimanale fatto dal consorzio Lamma.

Le notti tropicali e l’impatto della polvere del Sahara

Le notti passate hanno visto minime superiori ai 20°C, una situazione definita "notti tropicali," con particolare evidenza nelle regioni meridionali. Anche la Toscana ha registrato temperature elevate, accompagnate da una concentrazione di polvere proveniente dal Sahara. Questo fenomeno, osservabile nelle immagini satellitari di giovedì mattina, ha colorato i cieli di bianco e giallognolo nelle prime ore del pomeriggio, creando un’atmosfera surreale e influenzando la qualità dell'aria.

Cambio della massa d’aria: dall’Africa all’Atlantico

La massa d’aria calda di origine tropicale, che ha dominato il clima italiano negli ultimi giorni, sta iniziando a cedere il passo a una massa d’aria più fresca proveniente dall'Atlantico. Questa transizione ha già interessato parte del nord-ovest e continuerà a progredire verso il resto della penisola. Il cambio sarà evidente da domani, sabato 18 giugno, con un calo termico significativo previsto per domenica.

Fine settimana incerto

Per il fine settimana, è previsto un brusco calo delle temperature di circa 7-8°C, con il termometro che scenderà sotto i 30°C. Questa diminuzione sarà accompagnata da una maggiore instabilità atmosferica, con l’arrivo di un fronte di origine atlantica. Sabato sarà relativamente stabile, ma domenica avremo cielo inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni sparse al mattino; dal pomeriggio ulteriore peggioramento con possibilità di rovesci e temporali più probabili e frequenti nel sulle zone centrali e su quelle settentrionali. Lunedì 24, nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali, in particolare nel pomeriggio. Il 25, spiccato maltempo con frequenti rovesci e temporali

Luglio? Si preannuncia con temperature sotto la media

Guardando oltre, dal primo all'8 luglio, le temperature si manterranno in linea con la media del periodo, con un inizio di mese sotto la media stagionale. Non sono attese nuove ondate di calore per la prima metà di luglio.