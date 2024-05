Meteo Toscana ancora instabile. Da giovedì netto peggioramento: dove e quando pioverà

Firenze, 27 maggio 2024 - Continua il meteo pazzo. Se oggi splende il sole, in questa giornata caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, da domani - come fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, - ci sarà un “aumento dell’instabilità a causa dell’arrivo di aria fresca”. Ecco che potranno esserci “fenomeni piuttosto isolati nelle zone interne e in prossimità dei rilievi”. Anche mercoledì 29 tempo instabile, con “rovesci in montagna attesi nel pomeriggio”.

Da giovedì 30 il peggioramento sarà “più marcato”, con “fenomeni diffusi su tutto il territorio regionale e con il rischio di piogge anche intense”. Il peggioramento meteorologico “ci accompagnerà almeno fino alla chiusura della settimana”, proseguono dal Lamma. Insomma, allo stato attuale il prossimo week end non si preannuncia adatto per una gita fuori porta.

Ma quando avremo finalmente il bel tempo? “Per ora non si vede una stabilizzazione delle condizioni meteo”, allargano le braccia dal Lamma. Tra l’altro, parrebbe che questa instabilità ci accompagnerà anche la prima metà di giugno.

Le previsioni in Toscana

Martedì 28 maggio

Nuvoloso in nottata con qualche debole pioggia, più probabile sui rilievi. Poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sulla costa e nuvolosità variabile sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi sui rilievi, isolati altrove. Venti: deboli o moderati occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve aumento. Massime in lieve calo. Valori fino a 25-26 gradi.

Mercoledì 29 maggio

Poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Nel pomeriggio possibili rovesci temporaleschi nell'interno. Venti: deboli settentrionali con componente di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi. Temperature: massime in lieve aumento. Valori fino a 26-27 gradi.

Giovedì-Venerdì 30-31 maggio

Possibile peggioramento con precipitazioni sparse nel pomeriggio-sera sulle zone interne centro-settentrionali. Venti: deboli-moderati meridionali con rinforzi sull'Arcipelago, sulla costa e sui rilievi. Mari: tendenti a mossi. Temperature: pressoché stazionarie.