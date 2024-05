Verso la stagione estiva, negli alberghi prenotate le prime camere per luglio: “In particolare stranieri”

Viareggio, 25 maggio 2024 – Sembra di sentirlo arrivare, accompagnato dalla brezza leggera che stempera il caldo umido di queste giornate di sole. Come un sibilo portato dal vento che intona le prime note e insistentemente sussurra fino a divenire potente, incalzante, persistente. Sembra già di sentirla, tra i colori degli ombrelloni sistemati, allineati e ordinati sulla spiaggia e gli asciugamani stesi sulla sabbia, la melodia che ci accompagnerà le prime abbronzature, i primi bagni e, per qualcuno, i primi amori. Fino a diventarne il tormentone, di un’estate, anch’essa, in arrivo. Così come in arrivo, armati di occhiali e crema solare, sono i turisti, dagli stranieri che decidono per la prima volta di visitare il litorale viareggino e la Versilia tutta, e chi, invece, è ormai un turista abituale.

Ed è un’entrata , sia turistica che economica, favorita senz’altro dalle iniziative e dalle manifestazioni sportive che vedono la città lo sfondo ideale per la loro realizzazione. Dal torneo ciclistico dedicato , che questo weekend ha visto arrivare squadre di piccoli ciclisti da tutta la Toscana, al campionato di Beach Soccer che comincerà venerdì prossimo proprio dalla spiaggia viareggina. Spiaggia che vedrà non soltanto la squadra del Viareggio, con già due scudetti vinti, ma anche centinaia di altri giocatori, arbitri, dirigenti e staff tecnici. Un evento che assicurerà grande visibilità alla città, così come alle strutture ricettive di essa.

"Le richieste sono tantissime - racconta infatti Maria Rosa Francavilla, presidente di Asshotel Versilia - Si tratta di almeno 15-20 persone a squadra, che diventano anche 25 nel caso qualcuno porti con sé anche la famiglia. Qualsiasi manifestazione porta movimento e persone, alcune in maniera diretta e altre in maniera indiretta. Ed è molto importante, considerando che il complesso per le prenotazioni estive ancora non è decollato, a causa di un meteo ancora troppo variabile. Il primo weekend estivo, quello del mese di giugno, tarda ad arrivare".

Ma se per il mese che porta con sé l’inizio ufficiale della stagione estiva le camere sembrano essere ancora vuote e in attesa di prenotazione, la situazione appare migliorare per le settimane di luglio e agosto. "Mentre giugno è un pochino più fermo, cominciano ad esserci prenotazioni per luglio e agosto - dice Sandra Lupori, presidente di Federalberghi Viareggio - A fermare le camere con largo anticipo sono solitamente gli stranieri, che organizzano le ferie tempo prima. Ma anche diversi italiani si stanno muovendo per le vacanze in alcune date di luglio. Le prenotazioni stanno arrivando, ma, per ora, c’è ancora molta disponibilità. Poi i conti, come sempre, vanno fatti alla fine".