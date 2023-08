Il caldo record ha le ore contate: pioggia, vento e temperature giù anche di 20 gradi

Prato, 26 agosto 2023 – Dopo tanto soffrire, quello di oggi sarà l’ultimo pomeriggio di caldo africano a Prato. A partire da domani, infatti, nuvole, temporali e vento forte (specialmente a partire dalla sera) andranno a ridurre decisamente le temperature.

Quello a cui assisteremo nel giro di un giorno o due sarà l’esatto opposto di quanto sperimentato nel corso di questa settimana: da lunedì si aprirà una fase di clima quasi autunnale, con piogge e temperatura di 3-4 gradi sotto le medie di riferimento, 22-23 al massimo.

La grande ondata di caldo di fine agosto 2023 sarà ufficialmente archiviata. Nel libro dei record Prato ci finisce con la temperatura massima di +42.4 gradi, registrata nel pomeriggio di giovedì.

Un valore estremo toccato dalla stazione meteorologica della "Fondazione Prato Ricerche" di via Galcianese. Pur nella tremenda estate 2003, una delle più calde in Europa (battuta a livello europeo solo da quella del 2022), a Prato non si raggiunsero valori così estremi. Una temperatura vicina ai 42 gradi risulta essere stata registrata in città solo nel lontano luglio del 1952.

Tuttavia, allora, gli strumenti di misurazioni non erano precisi come quelli dei giorni nostri, dotati di rilevatori elettronici precisi al decimo di grado, con dati immagazzinati in tempo reale da centraline elettroniche.

E’ difficile stabilire quale dei due valori sia stato il più alto. Ma si può dire che quella di giovedì sia stata una della temperature più alta mai registrata in città da quando sono avviate le misurazioni meteorologiche.

Possiamo scongiurare anche si tratti di un singolo dato derivante da una stazione meteorologica mal tarata: giovedì, giorno del record, numerose altre stazioni in città e fuori sono andate oltre i 41 gradi. E’ plausibile che una di queste abbia sforato il muro dei 42 gradi, così come è successo a Comeana, al confine con la provincia di Firenze, sempre giovedì.

L’ondata di caldo ormai agli sgoccioli, può definirsi storica. Una fase di clima anomalo che ha colpito non solo la provincia di Prato, ma anche quelle vicine di Pistoia, Firenze e altre province toscane. D’ora in avanti, la stagione non dovrebbe permettere nuovi sbalzi "over quaranta" in pianura ma, purtroppo, i cambiamenti climatici hanno ridisegnato il consueto andamento delle stagioni. Nuove andate di caldo anomalo non sono da escludere a settembre.

Francesco Storai