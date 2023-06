Maturità in Toscana: Whatsapp e Piero Angela, tracce gettonate. Sorpresa Quasimodo

Firenze, 21 giugno 2023 - Oggi prima prova scritta per quasi 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane. Di questi, quasi 29mila affronteranno la maturità al termine del percorso quinquennale svolto in una scuola statale.

Saranno invece un migliaio circa gli studenti, tra candidati interni ed esterni, delle scuole paritarie. In totale sono 1.630 le classi coinvolte.

Le commissioni esaminatrici - 820 in Toscana - si erano già insediate lunedì scorso per la prima riunione plenaria. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Istruzione, in Toscana la percentuale degli studenti ammessi all'esame di maturità è risultata leggermente più bassa della media nazionale: il 95,7% contro il 96,4%.

La provincia dove i candidati che devono sostenere la maturità 2023 sono meno numerosi è Massa, con 1.431 studenti. A Firenze sfiorano invece gli 8mila, alle prese con la prova di italiano. Secondo quanto ci hanno detto i primi studenti fiorentini usciti dal liceo classico e musicale Dante, in piazza della Vittoria, il tema non è stato particolarmente difficile.

“Gli argomenti erano diversi, c'era scelta”, ci spiega una ragazza, Chiara Bignamini. Secondo una docente di italiano che abbiamo incontrato davanti all'uscita della scuola, la traccia che ha rappresentato un po' una sorpresa è stata quella su Salvatore Quasimodo con il brano 'Alla nuova luna', contenuto nella raccolta 'In tutte le poesie'.

Un'altra professoressa invece boccia quella che prende spunto dal libro 'L'idea di Nazione' di Federico Chabod “perché non è nel programma di quinta”. Soddisfatti invece gli studenti, che hanno preferito, tra gli altri, il tema che prende spunto dalle Dieci cose che ho imparato di Piero Angela e l'Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp.