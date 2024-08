Ed Westwick e Amy Jackson, la wedding planner: “Un matrimonio da mille e una notte”

Firenze, 28 agosto 2024 – La Toscana ha giocato un ruolo da protagonista nel matrimonio da favola di Ed Westwick e Amy Jackson. La star di "Gossip Girl", famoso per il ruolo di Chuck Bass e pronto a indossare i panni di Lord Brook nella serie evento "Sandokan," ha detto il fatidico sì nel Cilento all’attrice britannica e Miss Teen Liverpool, nota soprattutto per i suoi successi nel cinema indiano. La coppia ha scelto come location il suggestivo Castello di Rocca Cilento, dando vita ad un evento esclusivo organizzato dall'agenzia fiorentina Bianco Bouquet, diretta dalla wedding planner Costanza Giaconi.

Toscana anche la torta nuziale, creata dal pastry chef Damiano Carrara, e la speaker celebrante Veronica Bellandi Bulgari. "È stato un matrimonio da mille e una notte - racconta Giaconi - con l’Italia e la Toscana che si confermano come le mete predilette per chi sogna nozze indimenticabili. L'eccellenza del nostro Paese nel settore del wedding è difficile da eguagliare”.

Il viaggio verso questo matrimonio da sogno è iniziato nel febbraio 2024, quando i due attori britannici hanno preso i primi contatti con Giaconi. “Ci siamo conosciuti grazie alla pr Gilda Koral, molto amica della coppia, che ci ha messi in contatto. Tutto è iniziato come una chiacchierata tra amici, ma la sintonia è scattata fin da subito”, spiega la wedding planner. Dopo aver visitato diverse location, la coppia si è innamorata del Castello di Rocca Cilento, immerso nella natura incontaminata, lontano dalle mete turistiche più affollate della Toscana.

La celebrazione è durata tre giorni. Nel primo crociera lungo la costiera amalfitana e fino a Capri per i 200 ospiti, seguita da un pranzo informale a Vietri sul Mare, in un locale trasformato in un vivace "beach party". Il giorno del matrimonio il castello è diventato un bosco incantato, decorato con migliaia di rose, fiori e piante, veli che fluttuavano al vento e migliaia di candele accese per creare un’atmosfera magica. A rendere tutto perfetto, una squadra di chef stellati, 20 camerieri, 25 fioristi, un team di 25 tra ballerini, deejay e artisti, sei persone dell’organizzazione, poi il personale della sicurezza, per garantire la privacy della coppia e proteggere l’evento dall’assalto dei paparazzi, e tanti altri ancora.

Questo è stato il secondo matrimonio per Ed e Amy, dopo quello celebrato a Londra il 9 agosto. Tra gli ospiti Kelly Rutherford, ex co-star di Westwick in "Gossip Girl," la modella e attrice Daisy Lowe, il comico e attore Jack Whitehall, Leonie Hanne e l'attore turco Can Yaman.