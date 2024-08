L’amore brilla in tutta la Toscana. Sting festeggia il suo anniversario

Giornate di vestiti bianchi e petali di rosa per questo fine agosto in Toscana e non solo.

Al Podere San Martino, nel comune di Montalcino, si sono uniti civilmente il tenore Simone Rebola e il basso Samuele Simoncini, quest’ultimo senese da sempre.

Una cerimonia e una festa che ha visto tanti nomi della lirica presenti a questo evento straordinario. Durante la cerimonia i due si sono esibiti per gli invitati, in particolare sulle note di You raise me up dei Secret Garden.

Tantissimi i teatri toscani location delle loro esibizioni. E Simoncini calcherà ancora il palco di Siena il prossimo 18 dicembre nelle parti di Cavaradossi nella Tosca.

Tra le campagne di Incisa, invece, non si festeggia un matrimonio, ma un anniversario da ricordare e tutto da celebrare con tanti ospiti, tra i quali anche Zucchero, che canta Così celeste , e Antognoni tra gli invitati nella loro residenza in Valdarno. Sono Sting e Trudie Styler, che festeggiano i 32 anni di vita insieme nella tenuta il Palagio con oltre cento ospiti per una cena come si conviene.

Non è avvenuto in Toscana, ma toscana (anche se di adozione) è la voce che ha celebrato il matrimonio tra Chuck Bass di Gossip Girl, l’attore Ed Westwick, e la star di Bollywood Amy Jackson nella cornice della costiera amalfitana.

La voce che ha officiato e fatto dire sì è stata quella di Veronica Bellandi Bulgari, speaker radiofonica e voce di eventi nazionali e internazionali. Lei è cremonese di nascita, ma ormai fiorentinissima. A Firenze non solo lavora da 20 anni, ma ha anche trovato l’amore e dato la vita a una bambina di nome Frida, che oggi ha cinque anni.

Veronica Bellandi Bulgari ha accompagnato i tre giorni di celebrazioni in modo appassionato che ha ricevuto anche i complimenti dello stesso Westwick.

Lasciamo i matrimoni da sogno per tornare sulle celebrità nostrane. Protagonista di questa lunga estate a Forte dei Marmi è Federica Panicucci, che non appena rientrata dalle Maldive, si è subito ritirata al Bagno Piero per l’ultimo pezzettino di ferie che si è ritagliata, prima di tornare al lavoro in televisione e in radio. La vediamo sotto una tenda sulla spiaggia, in una foto in bianco e nero, sorridente e felice.

Lorenzo Ottanelli