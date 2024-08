Paparazzata di vip. Viareggio e Pietrasanta meta delle celebrità

Una pausa tra il benessere e la comodità del Grand Hotel Principe di Piemonte, con omaggi “al cappuccino“, come quello scelto da Mara Venier e il marito Nicola Carraro, dopo la tappa a Pontremoli per la Partita del Cuore, alle passeggiate tra le strade storiche di Pietrasanta e i suoi musei, come Dario Ballantini, storico volto di Striscia La Notizia al Museo Virtuale della Scultura e dell’architettura in compagnia dell’artista viareggino Nicola Domenici, le celebrità continuano a scegliere la Versilia come meta delle proprie vacanze, o per un fugace momento di riposo dal lavoro. Personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche del cinema, come Massimo Boldi, avvistato nella Piccola Atene in compagnia del sindaco Giovannetti, o dello sport, come l’ imprenditore e amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, che ha fatto tappa, gastronomica, all’enoteca Marcucci, cui ha regalato Michele Marcucci la maglia della squadra lombarda.