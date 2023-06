Maltempo in Toscana, allerta meteo arancione poi gialla nella mattina di sabato

Firenze, 30 giugno 2023 – Nuovo bollettino della Sala operativa della protezione civile regionale. In Toscana è ancora allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico. La fase di maltempo più intensa è prevista fino alle 8 di domani, sabato 1 luglio. Poi, da quell’ora fino alle ore 12, l’allerta è stata declassata a gialla, sempre su tutta la Toscana.

Queste le previsioni in Toscana della Protezione civile: a causa di una saccatura atlantica (cuneo di bassa pressione) associata ad elevati livelli di vorticità che è attualmente in transito nella regione, per oggi, e fino alle prime ore del mattino di domani, sono previsti temporali forti con maggiore intensità nelle zone costiere e a sud della Toscana. previsti anche possibili colpi di vento e grandinate.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani fa sapere che si attendono “cumulati massimi di difficile localizzazione fino a elevati, ma localmente anche molto elevati. Possibili temporali di forte intensità durante la notte e le prime ore del mattino sulle zone costiere e su quelle meridionali, continuiamo a prestare massima attenzione!”.