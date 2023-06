Forte ondata di maltempo in Toscana: giornata di allerta arancione. Bombe d’acqua sulla regione. Ecco dove

10:46 Acquazzone su Firenze Poco dopo le 10,30 la pioggia è arrivata anche a Firenze. I primi temporali della giornata si sono abbattuti sulla costa centro-settentrionale.

10:50 Maltempo, bomba d’acqua su Livorno Furioso temporale si abbatte sulla città di primo mattino. Questo il post del sindaco Il sindaco Luca Salvetti sulla sua pagina Facebook: “Il fronte temporalesco e i livelli di allerta arancione annunciati dalla Regione Toscana per le ore 12 sono giunti in anticipo, protezione civile e polizia municipale con il CeSi Centro Situazioni sono attivi e i monitoraggi sono in corso su tutto il territorio”.

10:50 Forte maltempo a Pisa Pioggia intensa dalla prima mattinata del 30 giugno. Decine di chiamate ai vigili del fuoco e disagi in tutto il territorio. In via Conte Fazio, quartiere Porta a Mare, il sottopasso, come spesso accade, si è allagato. La strada è stata chiusa e a presidiarla c'è la polizia municipale. Viabilità rallentata in tutto il centro di Pisa con carabinieri e polizia di Stato che stanno facendo fronte alle richieste di intervento da parte dei cittadini in supporto ai pompieri.

11:03 Scuola chiusa ad Arezzo Ad Arezzo, per la vicinanza al torrente Castro della scuola comunale Acropoli di via Beato Angelico è stata firmata un’ordinanza urgente che prevede la chiusura dell’intero plesso scolastico per venerdì 30 giugno.