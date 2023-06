Allerta meteo arancione su tutta la Toscana, “fate massima attenzione”

Firenze, 30 giugno 2023 - Una allerta meteo di colore arancione, quindi quella che prevede fenomeni più intensi del normale con rischio per persone e cose, penultimo gradino prima di quella rossa, che è la massima allerta. E quindi serve molta più attenzione del normale, in particolare alle attività all’aria aperta e agli spostamenti, perché oggi potrebbero esserci piogge intense, temporali forti e localmente anche molto, molto forti, con allagamenti improvvisi.

L’allerta arancione per tutto il territorio regionale della Toscana scatta a mezzogiorno di oggi e non sarà di breve durata: finirà alle 8 di sabato mattina. Non solo, ma a complicare le cose ci si mette la difficoltà a localizzare le aree dove i temporali (e i possibili colpi di vento e grandinate) picchieranno duro. Potrebbe trattarsi di eventi estremamente localizzati, concentrati in zone poco estese, ma c’è incertezza. L’allerta arancione è preceduta da un’allerta gialla dalle 6 a mezzogiorno, quando diventrà arancione per la maggiore possibilità di fenomeni temporaleschi. I previsori del Centro Funzionale regionale fanno presente che sulle zone interessate dai temporali di maggiore intensità non sono esclusi cumulati massimi variabili fra i 70 ed i 90 mm con intensità orarie fino a 50-70 millimetri in un’ora, che significa fra i 50 e i 70 litri d’acqua per ogni metro quadrato di terreno in un’ora nelle zone interessate.

I singoli comuni hanno adottato dei provvedimenti di cautela. A Firenze per esempio il sindaco Dario Nardella ha firmato un'ordinanza che stabilisce dalle 12 di venerdì e fino a sabato alle 8 la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. Col provvedimento il sindaco prescrive, inoltre, ai gestori delle attività economiche presenti all'interno di giardini, parchi, zone verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Al tempo stesso, negli stessi orari, viene interrotta la fermata Cascine della linea T1 della tramvia. Viene vietata infine qualunque attività all'aperto in giardini, parchi pubblici e aree verdi cittadine.

Il Comune di Livorno ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini, dalle 12 di domani 30 giugno, alle 8 di sabato 1 luglio. Le scuole invece, saranno aperte. Agli studenti e al personale scolastico, ancora impegnati con le lezioni e con gli esami, spiegano dal Comune, si consiglia comunque di osservare scrupolosamente i seguenti consigli e accorgimenti raccomandati dalla Protezione civile a tutta la popolazione.

A Cecina stop alle manifestazioni all’aperto, chiuse le scuole e gli istituti ludico-ricreativi di ogni ordine e grado ad eccezione delle superiori (per consentire gli esami di maturità). Chiusi i parchi, obbligo di chiusura di tende, ombrelloni, strutture precarie.

All’Isola d’Elba chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Campo nell'Elba e Portoferraio.

A Massa le scuole, i parchi pubblici, i cimiteri e i mercati saranno chiusi nella giornata di venerdì. Rinviata la fiaccolata di Albiano Magra (Aulla) al 7 luglio. Scuole chiuse a Licciana Nardi.

Ad Arezzo a causa dell'intensità dei fenomeni piovosi previsti per le prossime ore e considerata la vicinanza della scuola comunale “Acropoli” di Via Beato Angelico al torrente Castro, nonché la posizione più bassa rispetto all'argine, è stata firmata un'ordinanza urgente che prevede la chiusura dell'intero plesso scolastico per venerdì 30 giugno.

Scuole dell’infanzia chiuse a Manciano, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Pitigliano e Sorano (Grosseto), anche le superiori. A Marina di Grosseto annullata l’inaugurazione della dog beach.