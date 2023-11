Black-out in Toscana: migliaia di famiglie senza luce a causa del maltempo

Firenze, 3 novembre 2023 – Il maltempo flagella la Toscana. Danni ingenti nelle zone colpite dall’alluvione di questa notte e salgono a 48mila le utenze rimaste senza energia elettrica. Per questo una task force di E-Distribuzione, costituita da 450 persone, tra tecnici e operativi provenienti anche da altre regioni è al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, attraverso manovre in telecomando, eseguite da remoto, e interventi sul posto. Sono stati già movimentati 70 gruppi elettrogeni anche da zone limitrofe.

Nel pomeriggio del 3 novembre secondo quanto si apprende dalla nota di E-Distribuzione, sono appunto circa 48mila le utenze rimaste senza energia. L'intensificarsi della forte ondata di maltempo ha generato numerosi danni alla rete elettrica, causati delle forti piogge e venti di burrasca, provocando l'esondazione di corsi d'acqua, frane, smottamenti e cadute di alberi.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di essersi attivata tempestivamente già dalla scorsa notte in considerazione delle dichiarazioni di allerta emanate dalle autorità competenti, nel garantire il costante lavoro delle sue squadre impiegate sul territorio per eseguire le riparazioni necessarie alla normalizzazione del servizio elettrico. Tutti gli interventi, conclude E-Distribuzione, sono realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le prefetture e la Protezione civile regionale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico.