Maltempo, black-out in Toscana. “Migliaia di famiglie senza luce”

Firenze, 2 novembre 2023 – “Sono in contatto con Enel per la difficile situazione che stiamo vivendo con migliaia di famiglie senza luce. I tecnici stanno facendo di tutto ma non possono rischiare di circolare su strade al momento pericolose e non agibili”. Così il governatore Eugenio Giani sui social.

Da quanto si apprende la mancanza di energia elettrica riguardo aree sparse in più province: in Lunigiana (Massa Carrara) a Tresana, Zeri, Villafranca: nella Mediavalle Lucchese a Borgo a Mozzano e Gallicano, nell'area pisana a Casciana Terme Lari, Santa Maria a Monte, San Miniato; nell'Empolese ( Firenze); nel Pratese zona di Montemurlo e in Mugello a Vaglia.