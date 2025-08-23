Livorno, muore in hotel per un malore: intervento di 118 e polizia

Livorno, 23 agosto 2025 – Tragedia in un hotel del lungomare di Livorno. Un uomo di 68 anni è morto per un malore nelle prime ore di sabato 23 agosto. L’allarme è stato dato subito, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. A intervenire, un’ambulanza del 118. L’uomo era in arresto cardiaco. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito, ma sono state vane. Era già morto. L’allarme è stato dato dall’hotel intorno alle 3 della notte. Nell’hotel è intervenuta anche la polizia. Si pensa comunque a una morte naturale.