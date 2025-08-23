La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Colpita dal ramoAuto lusso VersiliaSepolta in giardino Lavoratrici RsaCubo nero FirenzeGatto Boris
Acquista il giornale
CronacaLivorno, muore in hotel per un malore: intervento di 118 e polizia
23 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Livorno, muore in hotel per un malore: intervento di 118 e polizia

Livorno, muore in hotel per un malore: intervento di 118 e polizia

Si tratta di un turista. Inutile ogni tentativo di rianimazione. L’uomo, 68 anni, stava soggiornando in questi giorni in città

Un'ambulanza in una foto di repertorio. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo poi morto in hotel

Un'ambulanza in una foto di repertorio. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo poi morto in hotel

Per approfondire:

Livorno, 23 agosto 2025 – Tragedia in un hotel del lungomare di Livorno. Un uomo di 68 anni è morto per un malore nelle prime ore di sabato 23 agosto. L’allarme è stato dato subito, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. A intervenire, un’ambulanza del 118. L’uomo era in arresto cardiaco. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito, ma sono state vane. Era già morto. L’allarme è stato dato dall’hotel intorno alle 3 della notte. Nell’hotel è intervenuta anche la polizia. Si pensa comunque a una morte naturale. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata