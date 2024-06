Domenica di sangue sulle strade della Toscana, cinque morti e otto feriti. Due sono bambini

Firenze, 2 giugno 2024 – Una domenica terribile sulle strade toscane. Il bilancio è gravissimo: cinque morti, nove feriti fra cui due bambini, alcuni in gravi condizioni.

Tragico l’incidente avvenuto al casello di Rosignano: tre persone sono morte nello schianto alla barriera della A12. E’ stata come l’esplosione di una bomba, più che un tamponamento, con auto ribaltate e il gabbiotto del casello distrutto. Almeno tre le vetture coinvolte. Secondo una prima ricostruzione – ma la complessa dinamica dovrà essere accertata dalla polizia stradale – un’auto con a bordo due viaggiatori tedeschi ha tamponato gli altri mezzi al casello, tra questi una Fiat 500 che si è ribaltata provocando la terza vittima. Tra i sei feriti ci sono anche due bambini di 2 e 6 anni: sarebbero tutti in condizioni non gravi e sono tutti in ospedale a Livorno.

Nel 2019 era già successo nello stesso punto: il 15 novembre un poliziotto di ritorno da Roma perse il controllo della sua auto e si schiantò contro la cuspide del casello perdendo la vita.

L'incidente del 2019 al casello di Rosignano

Ma la domenica di sangue in Toscana era iniziata già alle 9,30 con il drammatico incidente in provincia di Grosseto: due i morti lungo la strada provinciale 159 Scansanese dove si erano scontrate due moto che procedevano in direzioni opposte nel tratto tra Preselle e Pancole, nel comune di Scansano. Le vittime sono un diciannovenne e un trentacinquenne. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118 e l’arrivo dell'elisoccorso. In questo caso toccherà ai carabinieri capire cosa sia successo.

E sabato sera c’era stato un altro bruttissimo incidente sempre in provincia di Grosseto: a Montieri intorno alle 19, sulla strada provinciale Massetana all’altezza del Gabellino, un furgone era finito fuori strada ribaltandosi. Due i feriti, uno di 53 e uno di 39 anni, in gravissime condizioni.