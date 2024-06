Schianto mortale fra due moto a Scansano, chi erano le vittime

Scansano (Grosseto), 2 giugno 2024 – Due vite spezzate nell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 2 giugno nel Grossetano. Due moto si sono scontrate e nell’impatto hanno perso la vita Mattia Cappellani, 18 anni e Leonardo Di Marte, 38 anni. Le vittime erano entrambi residenti nel comune di Scansano, il primo a Pomonte, il secondo nella frazione di Preselle.

I due viaggiavano in sella il più giovane a una Yamaha Mt, il più grande su una Ducati Panigale. Da quanto ricostruito lo scontro frontale sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo, sembra in prossimità del centro della carreggiata, mentre Cappellani procedeva in direzione Grosseto, Di Marte verso Scansano.

Sul posto insieme ai sanitari, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche alcuni famigliari e amici delle vittime. Cappellani si sarebbe diplomato tra venti giorni: studiava all'istituto professionale per diventare meccanico, lo stesso lavoro del padre. Di Marte insieme al padre aveva una ditta di elettricista.