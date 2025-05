Svastiche nella sede di Rifondazione

FOLLONICANotte movimentata a Follonica quella tra martedì e mercoledì. La brutta sorpresa è quella che hanno trovato i militanti del partito di Rifondazione comunista. Un atto vandalico di matrice politica che fa davvero pensare. Nella porta della sede di Rifondazione comunista, al centro commerciale del quartiere 167 Nord, è infatti comparsa una svastica accompagnata da scritte offensive. Vergate con il pennarello nero.

"A Follonica sta accadendo qualcosa di grave - ha detto Francesco Ciompi, consigliere Comunale di Follonica a sinistra e membro di Rifondazione - Non possiamo parlare di episodi isolati, ma c’è un clima sempre più pesante. La città è cambiata, in peggio. E si fa finta di non vedere. E’ evidente la volontà di colpire simboli democratici e antifascisti.

Solidarietà è arrivata dal Fratelli d’Italia di Follonica (da parte di Agostino Ottaviani che ha stigmatizzato l’accaduto) e anche da parte del sindaco Matteo Buoncristiani: "Solidarietà a Rifondazione comunista e a Follonica a Sinistra per gli atti vandalici registrati alla sede in queste ore. Durante la notte sono state fatte scritte offensive e anche una svastica - ha detto il primo cittadino - Un attacco alla democrazia, alla libertà di pensiero e anche all’impegno politico per la comunità profuso da tanti follonichesi. Piuttosto che spendere tempo nel danneggiare porte e vetrate sarebbe utile darsi da fare per la propria città e portare qualcosa di buono e concreto. Creare invece di distruggere deve essere il motto di tutti".