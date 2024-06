Inferno al casello di Rosignano, le ipotesi: malore o guasto meccanico. Riaperta la A12

Rosignano (Livorno), 2 giugno 2024 – La polizia stradale chiederà di acquisire i filmati della videosorveglianza per poterli analizzare alla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le cause dell'incidente avvenuto al casello di Rosignano in cui tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite.

Le vittime sono i tedeschi Robert Friedrich Fendt di 61 anni e Maria Cornelia Schubert, di 68 anni e il fiorentino di 23 anni Marco Acciai.

A quanto si apprende sono tante le ipotesi, secondo gli investigatori, sui motivi che potrebbero aver causato il tamponamento come, ad esempio, un malore o un malfunzionamento della vettura che, da quanto riferito da alcuni testimoni alle forze dell'ordine, sarebbe arrivata al casello senza frenare.

Il tratto di A12 interessato dalla tragedia è stato riaperto poco prima delle 21,30, è il tratto compreso tra Rosignano Marittimo e Rosignano Barriera in direzione Roma.