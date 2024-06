Incidente mortale al casello: chiuso il tratto di autostrada a Rosignano

Rosignano (Livorno), 2 giugno 2024 – Traffico bloccato sull’autostrada a A12 Genova-Roma a causa dell’incidente mortale al casello di Rosignano nel quale hanno perso la vita 3 persone e altre 6 sono rimaste gravemente ferite. Per consentire le manovre di soccorso e mettere in sicurezza l’area dove è avvenuto lo schianto, Autostrade ha chiuso il tratto Rosignano Marittimo-Rosignano dal km 205.9 - Direzione: Rosignano e tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano. Non è dunque possibile percorrere il tratto in entrambe le direzioni di marcia.

Lunghe code e pesanti ripercussioni sul traffico durante il pomeriggio di oggi, 2 giugno, giorno in cui la tratta autostradale è particolarmente affollata per via delle festività. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118 con ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza.