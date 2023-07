Incidenti stradali, aumentano le vittime sulla strada: in Toscana sono 19 al mese

Firenze, 25 luglio 2023 – Aumentano gli incidenti stradali in Toscana e salgono le vittime. Nella regione sono state 209 nel 2019, 190 nel 2021 e 225 nel 2022, con un incremento del 18,4 per cento in un anno. La media è di quasi 19 morti al mese. A Firenze si sono registrati lo scorso anno 2.476 incidenti sulle strade urbane, con 9 vittime, e 151 sulle extraurbane, dove è morta una persona.

La guida troppo veloce, si legge nel rapporto Istat, è il comportamento più sanzionato. Rappresenta infatti il 38,7 per cento del totale. Diminuiscono le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco. Rimane elevato invece il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto (cioè dei cellulari) e aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di alcool e droghe. A livello nazionale quasi il 10 per cento e il 3 per cento degli incidenti rilevati da carabinieri e polizia stradale nel complesso è correlato ad alcol e droga, proporzioni in aumento rispetto al 2021 per lo stato di ebbrezza alla guida e in lieve diminuzione per la droga. Secondo i controlli effettuati dalle polizie municipali, indipendentemente dal verificarsi o meno di un incidente stradale, nel 2022 i conducenti con stato alterato a causa di uso di droghe sono risultati il 9,2 per cento, mentre i positivi all’etilometro il 10,8 per cento, rispetto al 7,3 per cento nel 2021.

Al via la campagna #noalcolallaguida

A proposito di chi guida in stato di ebbrezza, Aci, in collaborazione con il ministero della Salute, ha lanciato una campagna (#noalcolallaguida) per contrastare questa piaga, sempre più diffusa. Fino al 30 luglio 2023, in 35 stazioni ferroviarie di tutte le regioni, saranno presenti 124 installazioni con il messaggio: “Non sfidare la sorte, assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di incidente”. L'obiettivo è raggiungere, in questo periodo estivo, oltre 15 milioni di frequentatori delle stazioni ferroviarie. In Toscana quelle interessate dalla campagna sono Firenze Rifredi, Pisa e Livorno.

Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza

L’attuale normativa italiana stabilisce che il tasso alcolemico di chi ha conseguito la patente da meno di tre anni debba essere uguale a zero, mentre chi ha la patente da oltre tre anni non deve mettersi alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro. Chi supera questo limite commette un reato grave, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con sanzioni che vanno, secondo il tasso alcolemico presente nel sangue, da 543 a 6mila euro. Nei casi più gravi è previsto anche l'arresto, da tre mesi ad un anno.