Auto e bici si scontrano: grave incidente stradale a Novoli

Firenze, 24 luglio 2023 – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 24 luglio, a Firenze. In via di Novoli, poco dopo le 11, una bici e un autocarro si sono scontrati. La donna che guidava la bici, 41 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta una pattuglia della municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento