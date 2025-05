Chirurgia robotica. Al Santo Stefano si fanno interventi anche la domenica

Operativa anche la domenica la chirurgia robotica all’ospedale Santo Stefano di Prato. L’11 maggio il primo intervento di chirurgia robotica in seduta domenicale, su un paziente affetto da tumore della prostata. La decisione, spiega l’Asl Toscana centro, è nata dalla volontà di ridurre i tempi di attesa per interventi oncologici complessi e conferma il ruolo dell’ospedale come struttura d’eccellenza a livello nazionale. L’intervento è stato possibile grazie alla piena disponibilità e collaborazione di urologi, anestesisti, infermieri e personale di supporto, operativi anche in un giorno festivo. "Un risultato straordinario reso possibile da un grande gioco di squadra", dichiara il direttore generale Valerio Mari (nella foto), sottolineando l’impegno del personale nel garantire risposte rapide e di qualità ai pazienti. "La piattaforma robotica – fa sapere Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria del presidio – era già attiva dal lunedì al venerdì per 12 ore al giorno, ma di fronte all’aumento di richieste, l’azienda ha deciso di potenziare l’attività anche nel weekend. Per ridurre i tempi di attesa nei mesi scorsi era già stata introdotta una seduta mensile aggiuntiva al sabato per la chirurgia robotica bariatrica, così da preservare quanto più possibile le sedute per l’Urologia e intervenire in modo mirato sulle liste d’attesa per la prostatectomia".