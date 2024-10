Incidente tra due camion, tutto bloccato in A1: traffico in tilt e lunghissime code

Firenze, 22 ottobre 2024 – Traffico paralizzato in A1. La causa è un incidente tra due camion che si è verificato al km 276, in zona Calenzano in direzione Bologna, intorno alle ore 11. Per fortuna, come confermato dalla polizia stradale che è intervenuta sul posto, non ci sono feriti. Ma il tamponamento tra i due mezzi pesanti ha paralizzato completamente la circolazione. Tanto che le code, lunghe oltre 9 chilometri, partono da Firenze Scandicci.

Incidente in A1 a Calenzano, lunghissime code in direzione Bologna (Immagini dalle webcam di Autostrade per l'Italia)

Lunghissime code

Alle ore 12:33 Autostrade per l’Italia dà il seguente aggiornamento: le code sono di 8 km in diminuzione in quanto l’incidente è stato risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie, fino a mezzogiorno si poteva circolare solo sulla corsia di sorpasso.

Si segnalano anche incolonnamenti di 4 km sulla A11 Firenze-Pisa nord tra Prato est e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze.

Le strade alternative

Ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Calenzano e rientrare a Barberino dopo aver percorso la strada provinciale 8 Militare Barberinese.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Notizia in aggiornamento