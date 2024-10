Inferno in FiPiLi, camion ribaltato. Tratto chiuso in entrambe le direzioni, traffico bloccato. La diretta

Firenze, 8 ottobre 2024 – Un’altra giornata di inferno in FiPiLi. Un camion si è ribaltato nel tratto tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Tratto chiuso in entrambe le direzioni e traffico bloccato. Le notizie in diretta:

Il camion ribaltato in FiPiLi tra Ginestra e Montelupo Fiorentino