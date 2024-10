Auto finisce contro una pompa di benzina, ancora caos sulla FiPiLi

Lastra a Signa (Firenze), 8 ottobre 2024 – Non c’è pace sulla FiPiLi. Passate appena tre ore dal grave incidente di Montelupo Fiorentino, con il ribaltamento di un mezzo pesante che ha paralizzato la strada di grande comunicazione in entrambi i sensi di marcia, un altro episodio ha costretto i vigili del fuoco e il 118 a tornare in azione a pochi chilometri di distanza.

Intorno alle 14,30, infatti, un’auto è andata a finire contro colpito la pompa di benzina del distributore nell’area di servizio che si trova nel tratto della Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno messo in sicurezza l’auto e la colonna per il rifornimento di benzina e gasolio. Sul posto anche il 118.