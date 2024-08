Firenze, 6 agosto 2024 – Incidente in A1. È successo al km 303 tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Napoli. In base a quanto confermato dalla polizia stradale intervenuta sul posto, un’auto è rimasta incastrata sotto a un camion. Fortunatamente non ci sono feriti gravi nell’incidente.

A causa delle complicate operazioni di soccorso in seguito all’incidente, il traffico è andato nel caos con code che hanno raggiunto anche gli 8 chilometri in direzione sud.