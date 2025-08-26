Furto in un supermercato di Fornacette, tre arresti

Fornacette, 26 agosto 2025 - Nel supermercato Pam di Fornacette tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato. I malviventi avevano tentato di rubare numerosi pacchi di caffè e scatolette di tonno, nascondendoli in borse e zaini. Il furto è stato sventato grazie alla prontezza di una cassiera che ha allertato la polizia locale di Calcinaia.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, intercettando e bloccando i tre individui nel parcheggio mentre tentavano di fuggire in auto. I sospetti sono stati portati al comando e processati per direttissima in tribunale a Pisa. Per due di loro è stato disposto l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. La polizia locale ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra cittadini, commercianti e forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio.