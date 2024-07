Fortezza del 1500 in vendita: si trova su una scogliera dell’isola di Capraia

Firenze, 3 luglio 2024 - Possedere una fortezza del 1500, su un’isola nel cuore dell’Arcipelago Toscano è un sogno che può diventare realtà. Nell'Isola di Capraia la Lionard Luxury Real Estate ha in vendita, in esclusiva, una proprietà unica al mondo: una fortezza cinquecentesca costruita su una scogliera, a 100 metri sul livello del mare, circondata da tre ettari di terreno, conosciuta come Forte San Giorgio.

L'isola di Capraia è un paradiso ecologico: solo il 3% del territorio è abitato, mentre il restante 97% è parco nazionale e il mare che la circonda è santuario marino. Per secoli, l'isola è stata un luogo d'importanza strategica, oggetto di attacchi da parte dai corsari ottomani e, per un breve periodo, conquistata anche dagli inglesi.

Per difenderla, prima l'Impero Romano e poi la Repubblica di Pisa la fortificarono, ma saranno i genovesi a costruire questa fortezza a partire dal 1540, dopo che il temibile corsaro Turgut Reis "Dragut" aveva distrutto il preesistente insediamento del XII secolo. La struttura, costruita in pietra ligure e non vulcanica come quella della zona, era pensata per ospitare l'intera popolazione in caso di necessità. Forte San Giorgio ha servito a molti scopi nel corso dei secoli, passando dall'essere una torre di guardia pisana a un villaggio fortificato, da una cittadella militare a una prigione, ma anche una residenza privata, un centro giovanile e persino un locale notturno prima di essere abbandonato per circa 40 anni.

A partire dal dicembre 2006, la proprietà è stata sottoposta ad un lungo ed accurato restauro che l'ha trasformata in una residenza di lusso ad uso esclusivo. Con i suoi 1.560 mq di superficie interna, il forte è composto da cinque edifici indipendenti. Gli attuali proprietari hanno optato per una configurazione interna composta da sei appartamenti e suites, arredati con rara eleganza, per un totale di 11 camere da letto con bagno privato per gli ospiti e 5 camere per il personale. A ciò si aggiunge la possibilità di realizzare 6 ulteriori camere da letto.

Ogni appartamento dispone di un’area esterna ad uso esclusivo con vista mare. A disposizione degli ospiti diversi spazi e servizi, tra cui una sala lettura, una sala da pranzo per 30 persone, una sala giochi e uno yoga studio. Particolare attenzione è stata riservata alla cucina di design, progettata in collaborazione con lo chef stellato Michelin Riccardo De Prà, abbastanza grande da ospitare eventi e dotata di svariate terrazze con magnifica vista sul mare. Tutta la proprietà è dotata di un sistema Smart Home domotico. Gli interni sono stati curati dagli architetti Luca Mottin e Alessia Barbiero e dall’interior designer inglese Sue Timney. I magnifici giardini sono stati progettati in collaborazione con la designer italoamericana Anna Piussi. All'esterno due piscine, di cui una a sfioro nel punto più in alto del forte a 100 metri sul livello del mare.

Un terreno di oltre 3 ettari circonda la proprietà, dove un sentiero arriva fino al mare. Dalle porte del forte è disponibile un ascensore per trasportare gli ospiti sopra i bastioni fino al cortile d'ingresso sovrastante. Forte San Giorgio sostiene il progetto Capraia Smart Island, che mira a promuovere un'economia circolare autosufficiente e uno sviluppo ecosostenibile dell'isola. Per questo ha adottato, tra le varie misure: un’illuminazione a Led in tutta la struttura; un approvvigionamento idrico filtrato e trattato, per ridurre il trasporto e il consumo di rifiuti plastici e di acqua minerale; un sistema di raccolta dell’acqua piovana, per irrigare i giardini in estate. Alle acque straordinarie del mare dell'isola di Capraia è stato recentemente conferito il premio Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, un riconoscimento che premia le località balneari più belle e pulite d'Italia.