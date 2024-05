In vendita la villa del Trecento che fu dei Davanzati. Una dimora da favola (come il suo prezzo)

Firenze, 2 maggio 2024 – Una villa da sogno, immersa in un parco favoloso e con una vista mozzafiato su Firenze. Certo, non alla portata di tutte le tasche. Anzi: alla portata di poche tasche, visto che il prezzo è di 12 milioni di euro. A occuparsi della vendita è Lionard Luxury Real Estate, l’agenzia fiorentina specializzata nelle dimore di lusso.

La villa in vendita (ph. Lionard)

A finire in vendita è una dimora storica davvero spettacolare: la villa che fu dei Davanzati, storica famiglia fiorentina, e appartenuta in tempi più recenti alla famiglia Braggiotti: cantanti d'opera, musicisti e artisti che trasformarono questa residenza in un luogo unico per la creatività e l'arte. Durante gli anni '20 del secolo scorso infatti, i Braggiotti ospitarono importanti esponenti del movimento futurista e critici d'arte come sir Harold Acton, trasformando la villa in un salotto intellettuale e successivamente in una scuola di danza.

La villa è costruita in stile toscano nel XIV secolo, si estende su una superficie di 1.500 metri quadrati ed è immersa in un parco di 5mila metri quadrati, composto da giardini e un parco alberato.

Basterebbe il piano terra a lasciare di stucco: 700 metri quadri, saloni di rappresentanza decorati e aree di soggiorno all'aperto, un giardino d'inverno di 130 metri quadri, decorato con stucchi, loggiati e soffitti a volte, illuminato da un lucernario in stile Liberty.

Al primo piano, di 610 metri quadri, c’è fra l’altro una splendida libreria antica. Ma c’è uno spazio che è ancor più magico: la cantina in mattoni con un antico pozzo al centro, per gli amanti del vino è un vero capolavoro.