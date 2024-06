Toscana, dimore da sogno in vendita: ville, castelli e un borgo intero (ma costa 38 milioni)

Firenze, 11 giugno 2024 – Castelli, ville, resort esclusivi e interi borghi in vendita in Toscana a decine di milioni di euro. Non c’è solo la residenza da sogno di Raffaella Carrà, in Maremma. Sul sito di Lionard Luxury Real Estate, che si occupa unicamente dell'intermediazione e della vendita di immobili di prestigio collocati nel territorio italiano, si contano 737 proprietà di prestigio in Toscana che attendono solo un compratore. Si può scegliere tra ville esclusive fronte mare a Forte dei Marmi, resort nella campagna senese, attici in prestigiosi palazzi storici di Firenze.

Non mancano gli interi borghi in attesa di compratore. Come ad esempio quello medievale, in vendita a 38 milioni di euro, in parte da ristrutturare, situato a Rapolano Terme, pochi chilometri da Siena, e circondato da 635 ettari. La proprietà, che si estende per 20mila metri quadrati, è un rifugio di pace e bellezza, incorniciato da paesaggi mozzafiato. Il borgo principale è affiancato da coloniche dislocate nel verde e da un piccolo borghettino ristrutturato, offrendo una perfetta fusione tra storia e natura. La tenuta include 25 ettari di vigneto Chianti Classico e Igt, 10 ettari di oliveta e due incantevoli laghetti.

Azienda agricola biologica a Grosseto

Si scende a 23 milioni di euro per acquistare un’azienda agricola nelle verdi colline di Grosseto, con produzione vitivinicola biologica e impianti energetici all'avanguardia. Il complesso, composto da edifici storici e moderni, include una villa principale con sei camere da letto e una grande sala con archi in travertino, un edificio adiacente con una sala da pranzo affacciata sui vigneti, ed un casale del 1500 recentemente ristrutturato. Corredano la proprietà altri edifici di varie metrature, fabbricati, scuderie, capannoni agricoli, maneggio e vari appezzamenti suddivisi fra terreni seminativi per circa 115 ettari, 60 ettari adibiti a noccioleto da frutto, bosco ceduo di circa 300 ettari, utilizzato per la produzione di energia, e oliveto di circa 10 ettari con 700 piante d'olivo e vigneto di circa 2,7 ettari (San Giovese e Merlot). La presenza di due pozzi di acqua termale e la possibilità di realizzare un centro termale esclusivo con campo da golf e eliporto aggiungono un ulteriore tocco di lusso e unicità a questa proprietà.

Oltre i 10 milioni di euro vale il Castello del Brunelleschi in vendita a Firenze. E’ stato progettato dal celebre architetto durante la costruzione della Cupola del Duomo di Firenze e ha ospitato nel corso dei secoli personaggi illustri, tra cui tre Papi: Leone X, Clemente VII e Paolo III Farnese. Situato in una posizione panoramica, il castello conserva il fascino dei suoi seicento anni di storia con sontuosi saloni affrescati, un loggiato rinascimentale, un cortile interno e giardino. Circa 1.200 ettari di terreno circondano questa lussuosa proprietà, con vigneti, oliveti, un borgo con villa settecentesca e ben 25 coloniche facenti anch'esse parte del complesso in vendita. Tra gli elementi architettonici degni di nota vi sono le torri merlate, la torretta dell'orologio, un antico pozzo e una cappella privata.

L'interno della villa della Gioconda

A Scandicci è in vendita invece Villa Antinori Monte Aguglioni, famosa per essere apparsa sull'etichetta di un celebre vino Chianti Classico. La proprietà, un complesso raro del 16esimo secolo, è circondata da splendidi parchi e giardini progettati dall'architetto inglese Cecil Pinsent. La villa principale, con una superficie di 3.900 metri quadrati, include una grandiosa scalinata, una biblioteca, una terrazza panoramica e un vasto parco con cipressi e piante ornamentali. La tenuta offre una vista spettacolare sulla piana di Firenze. Curiosità: dal 1498 al 1517 fu di proprietà della potente famiglia Del Giocondo, famosa per la Gioconda, moglie di Francesco del Giocondo, , dipinta da Leonardo Da Vinci nel 1505 circa. Da qui sembra che venisse Baldo d’Aguglione, giurista e uomo politico fiorentino, contemporaneo di Dante, che il Sommo Poeta cita due volte nella Divina Commedia come il “villan d’Aguglion”. Fu, infatti, il d’Aguglione a emettere la sentenza, il 2 settembre 1311, che escluse Dante dall’amnistia, impedendogli il rientro in Patria dall’esilio.

Castello sull'isola di Capraia

Chi ama il mare non può non prendere in considerazione il castello costruito nel 1540 sull’isola di Capraia, in vendita in trattativa riservata. Con una posizione privilegiata, il castello offre accesso esclusivo al mare e una vista ininterrotta sull'orizzonte. La proprietà, che unisce antico e moderno in un mix affascinante, dispone di undici camere da letto, dodici bagni, due piscine a sfioro ed un ampio giardino di quasi tre ettari. Le finestre panoramiche permettono di ammirare la natura rigogliosa dell'isola, rendendo questa dimora rifugio di tranquillità e bellezza.

Villa di lusso a Forte dei Marmi

Non mancano le ville di lusso a Forte dei Marmi. Una di queste offre 550 metri quadrati di lusso e comfort, circondati da un incantevole giardino privato di 500 metri quadrati con piscina riscaldata. La villa principale e la dependance sono dotate di tutti i comfort moderni, tra cui climatizzazione e riscaldamento a pavimento. Ha un ampio parcheggio privato per sei auto, una rarità nella zona zona, e posizione strategica che permette un facile accesso alle principali attrazioni di Forte dei Marmi.

Infine, è in vendita a 12 milioni di euro Villa di Davanzati, sulle colline di Firenze. La realizzazione si deve alla nobile famiglia fiorentina dei Davanzati, potenti banchieri, mercanti e mecenati, che avevano concentrati i loro possessi nel centro della città di Firenze dove oggi sorge il museo a loro intitolato e che nel Trecento costruirono questa e altre residenze di campagna a nord est della città, in un luogo di grande bellezza dove andare in villeggiatura. La proprietà, che si sviluppa su 1.500 metri quadrati, include un salone delle feste, numerose sale con dipinti e arazzi, una libreria antica e una torre con vista panoramica. Circondata da un parco di 5mila metri quadrati con alberi secolari e curatissimi giardini, la villa è un simbolo di lusso e raffinatezza. La sua storia affascinante e l'architettura straordinaria la rendono una delle dimore più esclusive della regione.