FiPiLi, la diretta del corteo: tir e bus in strada contro l’ipotesi pedaggio

Firenze, 15 aprile 2023 – Gli autotrasportatori scendono in strada. È il giorno del corteo sulla Fi-Pi-Li. Oggi tir e bus manifestano contro l’ipotesi pedaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Previsti disagi per chi si mette alla guida sulle strade interessate dalla manifestazione. “L’iniziativa – ha spiegato il presidente del trasporto merci di Cna Firenze Mariano Gagliano – si svolge di sabato proprio per non creare disagi al traffico pendolare”. E in merito all’ipotesi del pedaggio ha aggiunto: “Noi siamo disposti a magarlo, ma solo dopo che l’infrastruttura è stata migliorata”. Ecco dunque tutti gli aggiornamenti sul corteo in Fi-Pi-Li:

9:35 Percorso e orari della manifestazione Il corteo di tir e bus sulla Fi-Pi-Li parte alle ore 10:00 di sabato 15 aprile dall'Interporto Merci di San Miniato (uscita Santa Croce sull'Arno) arrivando fino ad Empoli est e facendo poi ritorno. Seguirà alle 11:30, all'Interporto Merci di San Miniato, la tavola rotonda ''Il pagamento del pedaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno, una scelta discriminatoria e un precedente pericoloso''.