“Buche, niente corsia d’emergenza e barriere pericolose”. I problemi della FiPiLi secondo i camionisti

Pontedera, 15 aprile 2023 – I camionisti oggi sono scesi in strada per manifestare contro l’ipotesi pedaggio sulla Fi-Pi-Li. “Siamo disposti a pagare – hanno più volte spiegato gli autotrasportatori – ma non a queste condizioni. Prima va messa in sicurezza la superstrada, poi il pedaggio”. A partecipare alla manifestazione di oggi anche Alessandro Albani, presidente Cna Fita Lucca.

8 foto (Foto Luca Bongianni)

Per il presidente i problemi della Fi Pi Li sono tanti. E ci racconta direttamente dal camion sul quale si trova per la manifestazione di oggi: “Stiamo protestando per il pedaggio che vuole mettere la regione Toscana su questa strada. Come abbiamo già detto tante volte, non abbiamo nessun problema a pagare per un servizio, ma quando il servizio c’è. Questa superstrada – sottolinea Albani – già ora nonostante il mezzo (un camion, ndr) abbia tutti i suoi confort, si sentono pesantemente le buche. Poi, corsia d’emergenza zero. I divisori della carreggiata new jearsey. Mettere a pagamento una strada di questo genere misembra una cosa impensabile e fuori luogo”, sottolinea in conclusione il presidente Albani.