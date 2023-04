Pedaggio sulla FiPiLi, i Tir in corteo per dire no

San Miniato (Pisa), 6 aprile 2023 – Un corteo di tir e assemblea dei trasportatori contro il pedaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno sabato 15 aprile dalle 10, con ritrovo all'Interporto Merci di San Miniato e sfilata di mezzi verso Empoli Est e ritorno.

La protesta è organizzata da Cna Fita Toscana ed è contro l'intenzione della Regione di riscuotere un pedaggio dai mezzi pesanti. "Dopo aver fatto tutti i passaggi necessari, la volontà della politica è stata palesata in maniera inequivocabile - afferma Michele Santoni presidente di Unione Cna Fita Toscana - L'iniziativa sarà strutturata in due momenti: prima il corteo dei mezzi che transiterà lungo la superstrada, per ritrovarsi, poi, all'interporto di San Miniato dove ribadiremo a tutti i presenti la nostra contrarietà alla misura. È stata valutata anche l'importanza che questo provvedimento avrà anche per le altre regioni, perciò saranno presenti i rappresentanti di CNA Fita Nazionale. L'invito all'assemblea è stato esteso a tutti gli esponenti politici sia regionali che locali ed alcuni hanno già dato la loro adesione”.

La manifestazione, viene spiegato, "consisterà in un corteo di mezzi pesanti (camion e bus), si svolgerà di sabato per non creare disagi al traffico pendolare, non entrerà in nessun centro abitato, ma transiterà nella strettissima osservanza delle regole del codice della strada. L'intento, ribadiamo, è quello di non creare disagio agli utenti della superstrada, ma sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione”.