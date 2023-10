Figliuolo nel Mugello alluvionato, 30 milioni in arrivo per riparare le frane e i dissesti

Firenze, 20 ottobre 2023 – Trenta milioni di euro in arrivo per le frane e i dissesti del Mugello. Sono quelli annunciati dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, arrivato ieri a Firenze per un sopralluogo sul posto, seguito da una riunione operativa in Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione (e subcommissario) Eugenio Giani, l’assessora alla protezione civile Monia Monni, il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella e i primi cittadini dei cinque Comuni dell’Alto Mugello che hanno subito i danni (Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola e Londa).

"Gli interventi di somma urgenza già sono stati quasi tutti effettuati – ha detto il generale Figliuolo - mentre ora passeremo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio e per la tutela pubblica e privata. Sulla rete viaria parliamo di oltre 22,5 milioni di euro, più 2 milioni per la parte idrica. Poi ci sono altri fondi, per circa 30 milioni di euro in tutto". Le ordinanze sono state sottoposte ai pareri dell’Anac e dei ministeri competenti (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Cultura), e a breve dovrebbero andare alla Corte dei Conti per la registrazione. "Sul fronte famiglie e imprese – ha proseguito Figliuolo - a brevissimo uscirà l’ordinanza. Ritengo che domani avrò l’intesa delle tre Regioni e poi la invierò alla Corte dei Conti. Cominceremo a istruire le pratiche dal 15 novembre, quando le tre piattaforme elettroniche delle Regioni interessate saranno pronte".

«Mi fa piacere sapere che siamo in dirittura d’arrivo per i piani di ricostruzione del commissario Figliuolo - ha detto il presidente Giani -. Con il generale abbiamo fatto il punto sulle procedure per i rimborsi e su quelle per avere la copertura alle ordinanze firmate dai sindaci per le somme urgenze, così come abbiamo chiesto garanzie perché la burocrazia non freni le risorse e queste possano arrivare il prima possibile. In prospettiva, penso anche alla realizzazione di alcuni interventi strategici come la galleria da Casaglia a Borgo San Lorenzo o il ripristino del collegamento ferroviario tra Marradi e Faenza, dove vanno a studiare molti ragazzi dell’alto Appennino oggi in difficoltà perché la tratta è interrotta".

"Con gli stanziamenti dello Stato passati attraverso la Regione abbiamo fatto 90 interventi su 100 previsti – ha spiegato il sindaco Nardella – per il ripristino della viabilità provinciale e di una strada regionale, ex statale. Tutte le frane principali sono state messe a posto. Ci sono da fare altri interventi e abbiamo chiesto ulteriori 7 milioni di euro che ci sono stati garantiti oggi. Infine, abbiamo consegnato un elenco di ulteriori opere che servono a migliorare la situazione che avevamo prima dell’alluvione, in modo da essere sempre più capaci di prevenire ulteriori alluvioni e situazioni del genere. Una lista per altri 19 milioni che speriamo ci possano essere consegnati".