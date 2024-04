Incidente tra più auto in Fi-Pi-Li: traffico bloccato in direzione mare

Pontedera, 14 aprile 2024 – Traffico congestionato sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come Fi-Pi-Li. Code e rallentamenti sono dovuti a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 14 aprile, tra le uscite di Montopoli e Pontedera in direzione Livorno. Lo schianto avrebbe coinvolto più auto. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Nella mattinata il traffico in direzione mare è molto intenso.