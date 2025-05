L’atterraggio dell’elisoccorso sugli scogli: “Preparazione eccezionale e sangue freddo”

Isola d’Elba, 20 maggio 2025 – Dietro allo spettacolare atterraggio dell’elisoccorso sugli scogli dell’Elba, domenica scorsa, c’è una struttura che è esperta e preparata per questo tipo di operazioni.

La vicenda è quella avvenuta nella mattinata di domenica 18 maggio, quando l’equipaggio dell’elicottero Pegaso 2 del soccorso regionale della Toscana, ha portato a termine un intervento di soccorso particolarmente complesso lungo la costa rocciosa di Punta Polveraia, all’Isola d’Elba.

L'elicottero atterrato sugli scogli

"A causa della morfologia del territorio, un tratto di scogliera con formazioni rocciose a ridosso del mare, l’elicottero AW139 ha dovuto eseguire un atterraggio tecnico direttamente sulle rocce – spiegano da Avincis, la struttura di servizi aerei di emergenza medica e antincendio che opera anche per conto della Regione Toscana – per consentire al personale medico di soccorrere un turista colpito da un grave malore in una zona difficilmente accessibile via terra. Grazie all’eccezionale preparazione e al sangue freddo dell’equipaggio, composto da piloti, operatori verricellisti e personale medico altamente qualificato, la missione si è conclusa con successo”.

L'elicottero atterrato sugli scogli

"L’intervento – dicono da Avincis – testimonia ancora una volta il valore e l’efficacia del servizio di elisoccorso da noi operato. Ogni giorno supportiamo i sistemi sanitari regionali con dedizione, tempestività e competenza, anche nelle condizioni più critiche e nei contesti ambientali più difficili”.

Avincis è il maggiore fornitore di servizi aerei di emergenza in Europa – con ulteriori operazioni in Africa e Sud America – e si occupa di servizi medici di emergenza con elicottero, servizi di ambulanza aerea, ricerca e salvataggio, lotta aerea contro gli incendi, trasporto aereo di emergenza dedicato alle piattaforme petrolifere e del gas; opera da oltre 180 basi in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Mozambico e Cile e la sede centrale si trova a Lisbona con una flotta di circa 220 elicotteri e aerei e un team di oltre 2.400 professionisti.