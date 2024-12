Esodo caos anche per chi ha scelto il treno: cancellazioni e ritardi fino a quasi due ore

Firenze, 21 dicembre 2024 – Chi pensava di aggirare il traffico sulle strade nel giorno dell’esodo natalizio prendendo il treno è rimasto beffato. Non meglio precisate “verifiche tecniche” sulla linea all’altezza di Firenze Statuto, come riporta il sito di Trenitalia, hanno provocato pesanti ritardi sul nodo fiorentino.

Il problema è iniziato attorno alle 7; ancora dopo tre ore la circolazione risultava fortemente rallentata. Per capirsi si parla di ritardi fino a un’ora e quaranta per treni alta velocità, intercity e regionali e numerose cancellazioni. In un giorno peraltro di grandi spostamenti soprattutto per le lunghe percorrenze.

Il tabellone di Firenze Campo di Marte

Per diversi treni alta velocità e intercity in alcuni casi è stato necessario spostare la fermata alla stazione di Firenze Campo di Marte anziché Santa Maria Novella.