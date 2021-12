Firenze, 7 dicembre 2021 - Covid Toscana, sono 498 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 7 dicembre nella regione. I dati emergono su un totale di 38.874 tamponi. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 8.603 tamponi molecolari e 30.271 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge l'1,28% sul totale dei test e il 5,9% sulle prime diagnosi.

Dati in lieve calo rispetto a martedì scorso, quando erano stati confermati 521 contagiati a fronte di 38.527 test e, pertanto, di un tasso di positività pari rispettivamente all'1,35 e al 5,9%. Quanto alle vaccinazioni salgono a 6.513.453 le dosi somministrate in Toscana di preparati anti-Covid, più di 25mila nell'ultima giornata.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 498 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 8.603 tamponi molecolari e 30.271 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.463 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.677, +1,2% rispetto a ieri. I

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno).

Due decessi

Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 65,5 anni.

La mappa del contagio

Sono 84.121 i casi complessivi ad oggi a Firenze (116 in più rispetto a ieri), 27.666 a Prato (28 in più), 29.018 a Pistoia (58 in più), 16.138 a Massa (19 in più), 30.893 a Lucca (53 in più), 35.737 a Pisa (68 in più), 22.921 a Livorno (56 in più), 27.403 ad Arezzo (39 in più), 18.397 a Siena (41 in più), 12.918 a Grosseto (20 in più). La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 8.335 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 8.638 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.805 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 9.978, Pisa con 8.582, la più bassa Grosseto con 5.911.